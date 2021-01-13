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Spor, Futbol

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamzaoğlu: Kupada ilerlemek hedefe gitmek isterdik ama olmadı

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Galatasaray'a elenmelerine ilişkin, "Kupada ilerlemek hedefe gitmek isterdik ama olmadı" dedi.

Kerem Kocalar   | 13.01.2021
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamzaoğlu: Kupada ilerlemek hedefe gitmek isterdik ama olmadı

Malatya

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Galatasaray'a elenen Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Kupada ilerlemek hedefe gitmek isterdik ama olmadı." dedi.

Hamzaoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Bugün güzel bir maçı geride bıraktıklarını ifade eden Hamzaoğlu, güzel bir mücadele örneği sergilendiğini anlattı.

Maçı karşılaşmanın son bölümünde kaybettiklerini belirten Hamzaoğlu, şunları kaydetti:

"Böyle bir maçla ilgili konuşmak açıkçası zor oluyor. Bazen 'kazandık' derken kaybedebiliyorsunuz, futbol böyle bir şey değil. Zor bir maçı geride bıraktık. 120 dakika kolay değil. Oldukça yorulduk. Hafta sonu oynayacağımız maça hazırlanmak zorundayız. Nasip böyleymiş. Aslında kupada ilerlemek hedefe gitmek isterdik ama olmadı."

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