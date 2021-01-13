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Spor, Futbol

Sergen Yalçın: Kupa hedeflerimiz arasında

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından, "Tur atlamak tabii ki çok önemliydi. Kupa da hedeflerimiz arasında" değerlendirmesinde bulundu.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 13.01.2021
Sergen Yalçın: Kupa hedeflerimiz arasında

İstanbul

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, kupanın hedefleri arasında olduğunu söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yalçın, "Tur atlamak tabii ki çok önemliydi. Kupa da hedeflerimiz arasında. Zor bir oyun oldu. Savunma yapan takıma karşı oynadık. İyi de savunma yaptılar. Oyuna baktığımız zaman gol attığımızda tur atlayacağımız müsabakaydı. Rakip ofansif anlamda bizi çok zorlamadı. Böyle maçlar zordur. Tur atlamak önemliydi. Çok fazla maç yapıyor oyuncularımız. Ocak ayı ağır bir periyot oyuncular için. Sonuçları toparladığımızı düşünüyorum. Oyuncuların performansından memnunum. Oğuzhan iyi duruma gelmeye başladı. Dorukhan da iyi oynadı. Necip iyi bir asist yaptı. Maçın uzatmalara gitmemesi bizim için sevindirici. Hafta sonu zorluk yaşayabilirdik." diye konuştu.

"Derbinin sonucunun ligin gidişatını etkileyeceğini düşünmüyorum"

Galatasaray ile hafta sonu oynanacak derbi maçın ligin gidişatını etkilemeyeceğini söyleyen Yalçın, "Derbi önemli, daha önce de derbi maçlar oynadık. Ligin bitimine uzun bir zaman var. Derbinin sonucunun ligin gidişatını etkileyeceğini düşünmüyorum. Seyir zevki veren bir oyun oynanmasına ülke futbolunun ihtiyacı olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Takımda as-yedek oyuncu ayrımı olmadığını söyleyen Yalçın, "Bütün oyuncuları kullanıyoruz. Montero bizim önemli bir oyuncumuz. Yedek diye düşünmüyoruz. Çıkabileceğimiz en iyi kadroyla çıktık ve kazanacak hamlelerimizi yaptık." dedi.

Yabancı sayısının 16'ya yükseltilmesine de değinen Yalçın, "Şu an kadroda 15 yabancı var. Boyd dışarıda kalmıştı. Herhalde onu da yazacağız. Devre arası yapılması gerekenlerle ilgili raporumuzu yönetime verdim. Bundan sonraki süreci bekleyip göreceğiz. Ekonomik sıkıntılar ve limit sıkıntımız var. O yüzden şu anda bir şey söylemem yanıltabilir." değerlendirmesinde bulundu.

"Gol atsaydık farklı olurdu"

Öte yandan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, maç sonu açıklamasında şunları kaydetti:

"Oyuncularımı tebrik ediyorum. İyi performans sergilediler ve iyi mücadele ettiler. Oyun disiplininden 90 dakika boyunca kopmadık ve pozisyon vermedik. 2-3 pozisyonumuz vardı, gol atsaydık farklı olurdu. Şimdi lige konsantre oluyoruz.Geçen haftaki maçtan ders aldık. Kupada, az oynayan oyuncularla oynuyoruz. İlk iki maçta da öyle oldu. Bugün de öyle yaptık. Performanstan memnunum. Geçen haftaki maçta çok bireysel hatalar yaptık. Böyle olmasa bambaşka bir maç olacaktı. İlk 20 dakika iyi başladık ama maalesef golü yedik. Ligdeki Yeni Malatyaspor maçı bizim için önemli."



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