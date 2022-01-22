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Spor, Futbol

İlhan Cavcav kabri başında anıldı

Gençlerbirliği Kulübünün onursal başkanı İlhan Cavcav, vefatının 5. yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Halil İbrahim Avşar   | 22.01.2022
İlhan Cavcav kabri başında anıldı

Ankara

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki törene Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş, asbaşkan Muammer Akyüz, genel müdür Ergun Maraşlı ve beraberindeki heyet katıldı.

Niyazi Akdaş, yaptığı açıklamada, onursal başkan Cavcav'ı anarak, şu ifadeleri kullandı:

"Ülke futboluna büyük hizmetleri olan duayen başkanımızı ölümünün beşinci yılında anarken; bize bıraktığı emanete layık olmaya çalışıyoruz. Onun Gençlerbirliği sevgisi, bize bıraktığı en büyük emanettir. Bu emanetin bilincindeyiz. Arkasında bıraktığı bu emanete sahip çıkacağız. Bilinmelidir ki Gençlerbirliği geçmişi başarılarla dolu bir kulüptür. Camia olarak hep birlikte kenetlenip, bu kulübü yeniden Süper Lig'e çıkartmak bizim hedefimizdir. Değerli başkanımız, ölümünüzün beşinci yılında sizi sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz."


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