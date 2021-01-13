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Spor, Futbol

Beşiktaş Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 13.01.2021
Beşiktaş Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde Fotoğraf: Emrah Yorulmaz/AA

İstanbul

6. dakikada soldan ceza sahasına giren N'Koudou'nun yerden sert pasında meşin yuvarlak kaleye paralel bir şekilde sağdan dışarı çıktı.

11. dakikada sağdan ceza sahasına giren Michalak'ın pasında topla buluşan Andrade'nin vuruşunda Beşiktaş savunması araya girerek meşin yuvarlağın kaleye gitmesini engelledi.

33. dakikada ceza sahası dışında rakibini çalımlayarak önünü boşaltan N'Koudou'nun vuruşunda kaleci topun sahibi oldu.

38. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Michalak'ın şutu kaleci Utku Yuvakuran'da kaldı. 

63. dakikada N'Sakala'nın soldan ortaladığı topa Mensah penaltı noktası üstünde bekletmeden vurdu, meşin yuvarlak auta gitti.

65. dakikada Alberk Koç'un soldan ortasında Doğan Erdoğan meşin yuvarlağa ceza sahası içinde kafayla vurdu, top auta çıktı. 

81. dakikada Güven Yalçın'ın pasıyla topla buluşan Larin'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği top üstten dışarı gitti.

85. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Oğuzhan Özyakup'un sağdan kullandığı köşe vuruşunda ön direğe gelen topu Necip Uysal kafayla arkaya gönderdi, arka direkte Cyle Larin meşin yuvarlağı kafa vuruşuyla ağlarla buluşturdu: 1-0

87. dakikada Oğuzhan Özyakup'un pasıyla sağdan ceza sahasına giren Güven Yalçın dar açıya rağmen şutunu çekti, kaleciden dönen meşin yuvarlağı N'Koudou tamamladı, Samudio çizgi üzerinde kafayla müdahale ederek gole izin vermedi.

Maçı 1-0 kazanan Beşiktaş, kupada çeyrek finale adını yazdırdı.

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