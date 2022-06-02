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Spor, Futbol

Beşiktaş Kulübünün yeni yönetiminde görev dağılımı yapıldı

Ercan Çakar   | 02.06.2022
Beşiktaş Kulübünün yeni yönetiminde görev dağılımı yapıldı

İstanbul

Beşiktaş Kulübünde tekrar göreve seçilen Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, yeni yönetimde Engin Baltacı'nın ikinci başkan, Emre Kocadağ ve Serhan Çetinsaya'nın asbaşkan, Mehtap Mutluşan Ferah'ın genel sekreter ve Murat Kılıç'ın da sayman olarak görev alacağı belirtildi.


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