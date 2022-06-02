Fenerbahçe'de Jorge Jesus dönemi

İstanbul
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 67 yaşındaki teknik direktörün yeni sezonda sarı-lacivertli takımı çalıştıracağı bildirildi.
Kariyerinde Braga, Benfica, Sporting CP Lizbon, Al-Hilal ve Flamengo'yu çalıştıran Jesus'un ulusal ve uluslararası toplam 19 kupa kazandığı belirtildi.
Açıklamada, "Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a, adını takımımızla ve büyük taraftarımızla şanlı tarihimize yazdıracağı bir sezon diliyoruz." denildi.
Öte yandan Fenerbahçe Futbol AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklamada Jorge Jesus'un 3 milyon avro garanti ücret alacağı aktarıldı.
Fenerbahçe Kulübü, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus için yarın imza töreni düzenleyecek.
Ülker Stadı'nda gerçekleştirilecek imza töreni ve basın toplantısı, saat 15.00'te başlayacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.