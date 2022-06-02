Dolar
16.47
Euro
17.60
Altın
1,855.71
ETH/USDT
1,842.00
BTC/USDT
30,152.00
BIST 100
2,592.83
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
53. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması ve Ödül Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 53. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması ve Ödül Töreni'nde konuşuyor CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya’da düzenlenen "Muhtarlar ve Çiftçi Buluşması"nda konuşuyor
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçe'de Jorge Jesus dönemi

Fenerbahçe Kulübü, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile 2022-2023 sezonu için anlaşmaya vardığını açıkladı.

Ercan Çakar   | 02.06.2022
Fenerbahçe'de Jorge Jesus dönemi

İstanbul

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 67 yaşındaki teknik direktörün yeni sezonda sarı-lacivertli takımı çalıştıracağı bildirildi.

Kariyerinde Braga, Benfica, Sporting CP Lizbon, Al-Hilal ve Flamengo'yu çalıştıran Jesus'un ulusal ve uluslararası toplam 19 kupa kazandığı belirtildi.

Açıklamada, "Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a, adını takımımızla ve büyük taraftarımızla şanlı tarihimize yazdıracağı bir sezon diliyoruz." denildi.

Öte yandan Fenerbahçe Futbol AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklamada Jorge Jesus'un 3 milyon avro garanti ücret alacağı aktarıldı.

Fenerbahçe Kulübü, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus için yarın imza töreni düzenleyecek.

Ülker Stadı'nda gerçekleştirilecek imza töreni ve basın toplantısı, saat 15.00'te başlayacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sıfır Atık Projesiyle atıklardan 30 milyar lira ekonomik kazanç sağlandı
Terör örgütünün sözde yöneticilerinden Mehmet Doğan MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi
Sahte faturalarla devleti 400 milyon lira zarara uğratan suç örgütüne operasyon
Yurt dışı teşkilatlara yeni görevlendirmelere ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Benzer haberler

Fenerbahçe'de Jorge Jesus dönemi

Fenerbahçe'de Jorge Jesus dönemi

Jorge Jesus Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ni gezdi

Jorge Jesus, Ali Koç ile bir araya geldi

Köyde hayvanları otlatırken keşfedildi, Fenerbahçe'ye transfer oldu, 800 metrede iki rekor kırdı

Köyde hayvanları otlatırken keşfedildi, Fenerbahçe'ye transfer oldu, 800 metrede iki rekor kırdı
Fenerbahçe Jorge Jesus ile görüşmelere başladı

Fenerbahçe Jorge Jesus ile görüşmelere başladı
Mesut Özil: Fenerbahçe'den başka bir takımda kariyerimi noktalamayacağım

Mesut Özil: Fenerbahçe'den başka bir takımda kariyerimi noktalamayacağım