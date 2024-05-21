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Spor, Futbol

Yunus Akgün, Leicester City'ye veda etti

Galatasaray'dan 2023-2024 sezonu için İngiliz ekibi Leicester City'ye kiralanan milli futbolcu Yunus Akgün, sezonun tamamlanmasının ardından kulübüne veda etti.

Fatih Erel  | 21.05.2024 - Güncelleme : 21.05.2024
Yunus Akgün, Leicester City'ye veda etti

İstanbul

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, şunları kaydetti:

"Kulüpteki herkese, antrenörlere, takım arkadaşlarıma, fizyoterapistlerime ve beni daha iyi bir oyuncu yapmak için yardımcı olan herkese teşekkür ederim. Yeni sezonda başarılar diliyorum."

Yunus Akgün, açıklamasında Leicester City taraftarı için de "Sevgili taraftarlar, bana inandığınız, 90 dakika boyunca desteklediğiniz ve enerji kaynağı olduğunuz için teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Galatasaray, geçen sezon başında milli futbolcuyu şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla Leicester City'ye kiralamıştı.

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