Milli atlet Ersu Şaşma, Almanya'daki yarışmada birinci oldu
Almanya'daki Uluslararası Pfingstsportfest Rehlingen yarışmasında mücadele eden milli atlet Ersu Şaşma, erkekler sırıkla atlamada birinci oldu.
Ankara
Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre Ersu, Dünya Atletizm Birliği Kıta Turu'nun gümüş kategori organizasyonları arasındaki etkinliğe katıldı.
Ersu, Rehlingen kasabasında düzenlenen yarışmayı 5,77 metrelik atlayışıyla ilk sırada tamamladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.