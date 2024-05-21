Dolar
32.20
Euro
35.02
Altın
2,420.69
ETH/USDT
3,713.00
BTC/USDT
70,958.00
BIST 100
11,052.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor Helikopter kazasında hayatlarını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin cenazelerini taşıyan uçak, Kum kentine geldi
logo
Spor, Dünyadan Spor

Milli atlet Ersu Şaşma, Almanya'daki yarışmada birinci oldu

Almanya'daki Uluslararası Pfingstsportfest Rehlingen yarışmasında mücadele eden milli atlet Ersu Şaşma, erkekler sırıkla atlamada birinci oldu.

Hüseyin Burak Demirer  | 21.05.2024 - Güncelleme : 21.05.2024
Milli atlet Ersu Şaşma, Almanya'daki yarışmada birinci oldu

Ankara

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre Ersu, Dünya Atletizm Birliği Kıta Turu'nun gümüş kategori organizasyonları arasındaki etkinliğe katıldı.

Ersu, Rehlingen kasabasında düzenlenen yarışmayı 5,77 metrelik atlayışıyla ilk sırada tamamladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin cenaze törenine Yılmaz ve Fidan katılacak
"6 Şubat depremlerinde milli yas ilan edilmedi" iddiası yalanlandı
İstanbul Havalimanı 6-12 Mayıs'ta Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
Erzurum'daki İHA ve SİHA filosunun desteğiyle 4,5 yılda 44 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Göktaş: 2002'den bugüne kadar istihdam edilen engelli sayısı tam 12 kat arttı

Benzer haberler

Milli atlet Ersu Şaşma, Almanya'daki yarışmada birinci oldu

Milli atlet Ersu Şaşma, Almanya'daki yarışmada birinci oldu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet