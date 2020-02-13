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Spor, Futbol

Beşiktaş Kulübünden TFF'ye çağrı

Göztepe maçında kural hatası olduğuna dair yaptıkları itiraz Türkiye Futbol Federasyonu tarafından reddedilen Beşiktaş Kulübü, TFF'ye kararın tekrar gözden geçirilmesi talebinde bulundu.

Emre Doğan   | 13.02.2020
Beşiktaş Kulübünden TFF'ye çağrı

İstanbul

Süper Lig'in 19. haftasında oynadıkları Göztepe maçında kural hatası olduğuna dair yaptıkları itiraz Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından reddedilen Beşiktaş Kulübü, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "TFF'den talebimizdir" ifadesine yer verilerek şunlar kaydedildi:

"Konu ile ilgili kararın tekrar gözden geçirilmesi. IFAB'dan gelen tavsiye kararının kamuoyu ile paylaşılması. MHK'nin TFF Yönetim Kurulu'na tavsiye kararının kamuoyu ile paylaşılması. Maçlarda yaşanan pozisyonları yorumlama amacıyla oluşturulan, 50 hakem ve gözlemciden oluşan uygulamanın görüşlerinin kamuoyu ile paylaşılması. VAR kayıtları ile ilgili Tahkim Kurulunda bekleyen talebimizin ivedilikle yerine getirilmesi... Şeffaflık ilkesine bağlı ve adalet duygusuna uygun şekilde olan bu taleplerimizin yerine getirilmediği takdirde TFF ve tüm kurullarının gözümüzde meşruluğunu yitireceğini tüm kamuoyuna bildiriyoruz."

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