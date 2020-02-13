Euro
6.58
Dolar
6.06
BIST 100
120,564.00
Altın
1,574.08
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

TFF Süper Lig'deki 3 maçta kural hatası olmadığını açıkladı

TFF Yönetim Kurulu, Süper Lig'deki Göztepe-Beşiktaş, Gençlerbirliği-Gaziantep FK ve Konyaspor-Beşiktaş maçlarında kural hatası olmadığına karar verdi.

Ercan Doğan   | 13.02.2020
TFF Süper Lig'deki 3 maçta kural hatası olmadığını açıkladı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, yönetim kurulunun Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki toplantısında, ligin 19. haftasında Göztepe ile Beşiktaş arasında 26 Ocak'ta oynanan karşılaşmada kural hatası olmadığı yönünde karar aldığı belirtildi.

Yönetim kurulunun, 19. haftadaki Gençlerbirliği-Gaziantep FK ile 12. haftadaki İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş karşılaşmalarında da kural hatası olmadığı yönünde karar verdiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran destekli terörist grupların Suriye’deki varlığı
Afrika’da işbirliği ve rekabet: Türkiye ve Çin
Almanya siyasetinde aşırı sağ depremi
Koronavirüs küresel ekonominin yeni 'Siyah Kuğu’su' mu?
İran devrimin 41. yılını kutlarken içeride ve dışarıda gerilim tırmanıyor

Benzer haberler

TFF Süper Lig'deki 3 maçta kural hatası olmadığını açıkladı

TFF Süper Lig'deki 3 maçta kural hatası olmadığını açıkladı

Kupa maçının oynanacağı Yeni 4 Eylül Stadı'nın zemini karla kaplandı

Süper Lig'de 22. hafta heyecanı başlıyor

Beşiktaş Medipol Başakşehir'e konuk olacak

Beşiktaş Medipol Başakşehir'e konuk olacak
Medipol Başakşehir haftanın açılış maçında Beşiktaş'ı konuk ediyor

Medipol Başakşehir haftanın açılış maçında Beşiktaş'ı konuk ediyor
Napoli, kupada Inter'den avantajlı skorla döndü

Napoli, kupada Inter'den avantajlı skorla döndü