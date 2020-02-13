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Spor, Futbol

Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında 15 Şubat Cumartesi günü MKE Ankaragücü ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Emre Doğan   | 13.02.2020
Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda gruplar halinde yapılan maçlarla tamamlandı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve Ankara'ya gidecek.

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