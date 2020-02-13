Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü

İstanbul
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.
Top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda gruplar halinde yapılan maçlarla tamamlandı.
Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve Ankara'ya gidecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.