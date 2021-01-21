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Spor, Futbol

Sergen Yalçın: Forvet hattını güçlendirmek istiyoruz

Beşiktaş Teknik Direktör Sergen Yalçın, forvet hattını bir oyuncuyla güçlendirmek hedeflediklerini, transferi gündemde olan Hulk'un istediği oyunculardan biri olduğunu söyledi.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 21.01.2021
Sergen Yalçın: Forvet hattını güçlendirmek istiyoruz Fotoğraf: Eren Bozkurt/AA

İstanbul

Süper Lig'in 20. haftasında Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, maçın ardından basın toplantısı düzenledi.

Yalçın, "Forvet hattını bir oyuncuyla güçlendirmek istiyoruz. Hulk da istediğimiz oyunculardan birisi. Mümkün olursa ve şartlar bize uyarsa o pozisyona takviye istiyoruz." dedi.

Fatih Karagümrük maçında 3 puan aldıklarını belirten Sergen Yalçın, "Bugün kazanmak önemliydi. Çünkü derbi maçların arkası bazen konsantrasyon bozukluğu, rehavet oluşturabiliyor. Bugün çok konsantreydik. Oyunun tamamında kontrol bizdeydi. Futbolcularım iyi mücadele ettiler. Kazanmak için her şeyi yaptığımızı düşünüyorum. Güzel goller attık. İyi bir 3 puan oldu bizim için. Zor deplasmandan 3 puanla dönmek mutluluk verici. Kısa sürede toparlanarak Göztepe maçına hazırlanmak istiyoruz." diye konuştu.

Şampiyonluğu konuşmak için erken olduğunu kaydeden Yalçın, "Uzun bir sezon oynayacağız. Elimizden geldiğince yarışmacı takım kimliğimizle kalmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Oyun şablonumuz oturdu"

Beşiktaş'ın oyun şablonunun oturduğunu vurgulayan siyah-beyazlı teknik adam, şunları kaydetti:

"Oyunu defansif ve ofansif olarak oynamaya çalışıyoruz. Bu konuyla ilgili ciddi çalışmalarımız oldu. Belli bir oyun şablonumuz oturdu. Her bölgede oynayan oyuncular ne istediğimizi çok iyi bir şekilde biliyor. Maç yoğunluğundan dolayı çok fazla antrenman yapma şansımız olmuyor ama oyuncularımız çok özverililer, çok konsantreler ve mücadele ediyorlar. Hepsine teşekkür ediyorum."

"Ljajic ekstra güç katacak bir oyuncu"

Uzun bir aradan sonra bugün oyuna sonradan giren Adem Ljajic ile ilgili konuşan Sergen Yalçın, şunları aktardı:

"Adem geçen sezon korona olana kadar oynuyordu. Korona olduktan sonra uzaklaştı. Sezon başında sakatlık sorunu yaşadı. 90 dakika oynayacak fizik gücü yok, 2-3 haftadır ciddi antrenman yapıyor. O da takımın içine girmeye başladı. Böyle devam ederse ondan yararlanacağız. Ljajic ekstra güç katacak bir oyuncu. Şu anda oynanan oyun için yetenekli olmak yeterli değil. Mücadele etmek, savaşmak gibi durumlar var. Adem de Gökhan da aramıza döndü. Umarım ligin ikinci yarısında onlardan da faydalanırız.

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