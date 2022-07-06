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Spor, Futbol

Beşiktaş, Jackson Muleka'nın transferi için görüşmelere başladı

Beşiktaş Kulübü, futbolcu Jackson Muleka'nın transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

Yunus Kaymaz   | 06.07.2022
Beşiktaş, Jackson Muleka'nın transferi için görüşmelere başladı

İstanbul

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada, "Profesyonel futbolcu Jackson Muleka Kyanvubu'nun transferi konusunda kendisi ve kulübü Standard de Liege SA ile görüşmelere başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Geçen sezon şubat ayından itibaren Kasımpaşa'da kiralık forma giyen 22 yaşındaki Demokratik Kongolu forvet, 14 maçta 12 gol attı.


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