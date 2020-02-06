Beşiktaş IFAB'tan Göztepe maçı hakkında görüş istedi
Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe ile oynadıkları maçta kural hatası yapıldığı iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvuran Beşiktaş, Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'ndan (IFAB) olaya ilişkin tavsiye görüşü istedi.
Ankara
Beşiktaş Kulübü'nün Twitter hesabından, IFAB'ın Twitter hesabına yönelik yapılan paylaşımda, Futbol Kural Kitabı'nın "Oyunun Başlaması ve Tekrar Başlaması" hakkındaki 8. maddesi hatırlatılarak, "Tarafınızca belirlenen kuralların 8. maddesinin 2. fıkrasının açıkça ihlal edilmesi, Göztepe maçının skorunu doğrudan etkilemiştir. Olaya ilişkin tavsiye görüşünüzü bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
There’s a clear violation of Law 8(2) of “The Laws of the Game” that was set out by your Board, which has directly affected the scoreline of the Göztepe match— Beşiktaş JK English (@BesiktasEnglish) February 6, 2020
We are awaiting your advisory opinion on this incident @TheIFAB #BesiktasWasVictimized pic.twitter.com/8ZxiMPzyyo
Paylaşıma ayrıca "Beşiktaş kurban edildi" anlamına gelen BesiktasWasVictimized etiketi eklendi.
Beşiktaş, deplasmanda 2-1 kaybettiği Göztepe karşılaşmasında yediği ikinci gol öncesindeki pozisyonda "topun kendisi yerine rakibe verildiği" iddiasıyla TFF'ye başvurmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.