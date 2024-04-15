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Spor, Futbol

Süper Lig'de görünüm

Ligin 32. haftası oynanan tek maçla sona erdi. Haftanın kapanış maçında Corendon Alanyaspor'a konuk olan Galatasaray, 4-0 galip gelerek liderliğini sürdürdü.

Emrah Oktay  | 15.04.2024 - Güncelleme : 15.04.2024
Süper Lig'de görünüm Fotoğraf: Fatih Hepokur - AA

İstanbul

İSTANBUL (AA) - Trendyol Süper Lig'de 32. hafta yapılan tek maçla tamamlandı.

Ligde haftanın kapanış maçında Corendon Alanyaspor, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider giren Galatasaray'ı konuk etti. Dün maç fazlasıyla liderliği rakibine kaptıran sarı-kırmızılılar, kritik Alanya deplasmanından 4-0'lık galibiyetle döndü. Galatasaray, puanını 87'ye çıkararak liderliğini sürdürdü.

Zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe ise 1-0 geri düştüğü maçta deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendi.

Beş maçtır kazanamayan Beşiktaş'ta Santos ile yollar ayrıldı

Ligin 32. haftasında Yılport Samsunspor'u konuk eden Beşiktaş, öne geçtiği maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Ligde son galibiyetini 27. hafta İstanbulspor karşısında alan siyah-beyazlılar, sonrasındaki 5 maçta galibiyet yüzü görmedi. Söz konusu süreçte 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş'ta Samsunspor maçının ardından Portekizli teknik adam Fernando Santos ile yollar ayrıldı.

VAR koltuğunda yabancı hakemler oturdu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yabancı Video Yardımcı Hakem (VAR) atamasına başladı.

Federasyonun aldığı karar gereği bu haftadan itibaren sezon sonuna kadar kritik müsabakalarda yabancı VAR'lar görev yapacak.

Uygulamanın ilk haftasında MKE Ankaragücü-Gaziantep FK maçında İspanyol Mario Melero Lopez, Fatih Karagümrük-Fenerbahçe mücadelesinde Portekizli Andre Narciso, Alanyaspor-Galatasaray karşılaşmasında ise Portekizli Fabio Melo görev aldı.

Sonuçlar

Süper Lig'in 32. haftasındaki maçlar ve sonuçları şöyle:

Trabzonspor-EMS Yapı Sivasspor: 0-1

Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor: 0-2

MKE Ankaragücü-Gaziantep FK: 3-1

Yukatel Adana Demirspor-Mondihome Kayserispor: 0-0

Beşiktaş-Yılport Samsunspor: 1-1

Siltaş Yapı Pendikspor-RAMS Başakşehir: 2-3

Çaykur Rizespor-Bitexen Antalyaspor: 3-0

Atakaş Hatayspor-İstanbulspor: 0-3

VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe: 1-2

Corendon Alanyaspor-Galatasaray: 0-4

Gelecek haftanın programı

Trendyol Süper Lig'de 33. hafta 19 Nisan Cuma günü yapılacak tek maçla başlayacak. Gelecek haftanın müsabaka programı şu şekilde:

19 Nisan Cuma:

20.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü (Beşiktaş Park)

20 Nisan Cumartesi:

13.30 İstanbulspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Corendon Alanyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Yılport Samsunspor-Yukatel Adana Demirspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Mondihome Kayserispor-Trabzonspor (RHG Enertürk Enerji)

21 Nisan Pazar:

13.30 RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Bitexen Antalyaspor-Atakaş Hatayspor (Corendon Airlines Park Antalya)

19.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa (Kalyon)

19.00 Galatasaray-Siltaş Yapı Pendikspor (RAMS Park)

22 Nisan Pazartesi:

20.00 EMS Yapı Sivasspor-Fenerbahçe (BG Grup 4 Eylül)

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