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Spor, Futbol

Beşiktaş, Galatasaray derbisine hazırlanıyor

Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü.

Emrah Oktay  | 19.10.2023 - Güncelleme : 19.10.2023
Beşiktaş, Galatasaray derbisine hazırlanıyor

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idman, teknik sorumlu Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirildi.

Salonda yapılan çalışmayla başlayan idmanda futbolcular, daha sonra sahaya çıktı. Çalışma, derbinin taktik uygulamalarıyla sona erdi.

Beşiktaş, Galatasaray maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.

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