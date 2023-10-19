Beşiktaş, Galatasaray derbisine hazırlanıyor

İstanbul
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idman, teknik sorumlu Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirildi.
Salonda yapılan çalışmayla başlayan idmanda futbolcular, daha sonra sahaya çıktı. Çalışma, derbinin taktik uygulamalarıyla sona erdi.
Beşiktaş, Galatasaray maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.