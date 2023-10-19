Dolar
28.00
Euro
29.60
Altın
1,952.29
ETH/USDT
1,555.20
BTC/USDT
28,529.00
BIST 100
7,850.82
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız.
logo
Spor, Futbol

Galatasaray'da Okan Buruk'un sözleşmesi uzatıldı

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, doğum günü için bir araya geldikleri teknik direktör Okan Buruk'un sözleşmesini yenilediklerini söyledi.

Emrah Oktay  | 19.10.2023 - Güncelleme : 19.10.2023
Galatasaray'da Okan Buruk'un sözleşmesi uzatıldı

İstanbul

Başkan Özbek, tecrübeli teknik adam için Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde düzenlenen doğum günü kutlamasında GSTV'ye açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'u yeni yaşı dolayısıyla tebrik eden Özbek, "Hocamın bugün doğum günü. Kendisini kutluyorum. İnşallah uzun süreler Galatasaray'a hizmet edeceksin." dedi.

Buruk'un sözleşmesinin yenilendiğini aktaran Özbek, "Bugün hem hocamızın doğum günü kutlamasını hem de anlaşmanın yenilenmesini de yaptık. Kendisine Galatasaray'a verdiği emeklerden dolayı teşekkür ediyorum. Teknik ekibine de teşekkür ediyorum. Geçen sene bizi çok mutlu ettiler. Bu sezon da iyi gidiyoruz. Hocam Galatasaray'a yakışan birisi. Umarım uzun seneler Galatasaray'ın hizmetinde olur. Kendisin doğum gününü kutluyorum." diye konuştu.

Okan Buruk ise 50. yaşına girdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Başkanımıza ve yönetim kuruluna, sizlerle birlikte çalışma şansını verdiği için teşekkür ederim. Son 16 aydır birlikteyiz. Çok güzel günler geçirdim. Ondan önceki 16 ayım benim için zor geçmişti. Sizlerin desteğiyle, performansıyla çok güzel 16 ay geçirdim. Bir şampiyonluk yaşadık ama hayatta her şey başarı değil. Şu anda dünya üzerinde bizi çok fazla üzen şeyler var. Önce barışın olduğu bir dünya diliyorum. Dünyada olanları gördükçe her şeyin kazanmak, kupa, başarı olmadığını anlıyoruz. Hayatta sağlık, yaşam kalitesi ve barış önemli. Ancak bizim de hizmet ettiğimiz, bizden başarı bekleyen taraftarımız ve camiamız var. Buna da bu zamana kadar sizlerin gücüyle hizmet ettik. İsteğim aynı performansı devam ettirmeniz. Kazandıkça daha da güçleniyoruz. İnşallah kazanmaya devam ettiğimiz bir sezon olur. Hepimiz için güzel ve başarılarla dolu bir sezon olsun."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Özhaseki: Afet bölgesindeki inşa süreçlerinde fırsatçılara asla müsaade etmeyeceğiz
Van'da yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı
Gazze'de yaklaşık 700 kişi Türkiye'ye tahliye için bekliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliya İzetbegoviç'i andı
Van-Bahçesaray yolunda kar ve tipi nedeniyle birçok araç yolda kaldı

Benzer haberler

UEFA, yarıda kalan Belçika-İsveç maçının sonucunu 1-1 olarak tescil etti

UEFA, yarıda kalan Belçika-İsveç maçının sonucunu 1-1 olarak tescil etti

Galatasaray'da Okan Buruk'un sözleşmesi uzatıldı

Beşiktaş, Galatasaray derbisine hazırlanıyor

Galatasaray'da Beşiktaş derbisi hazırlıkları sürüyor

Galatasaray'da Beşiktaş derbisi hazırlıkları sürüyor
Beşiktaş'ın stoperi Colley, golcü Aboubakar ile hücum çalışıyor

Beşiktaş'ın stoperi Colley, golcü Aboubakar ile hücum çalışıyor
Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar'ın hedefi coşkulu oyun

Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar'ın hedefi coşkulu oyun
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet