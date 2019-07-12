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Futbol

Beşiktaş finansal borçlarını yapılandırma anlaşmasını imzaladı

Siyah-beyazlı kulüp, mevcut finansal borçlarını 2 yılı anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırdığını duyurdu.

Hüseyin Eroğul   | 12.07.2019
Beşiktaş finansal borçlarını yapılandırma anlaşmasını imzaladı

İstanbul

Beşiktaş Kulübü, finansal borçlarını yapılandırma anlaşmasını imzaladığını duyurdu. 

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yer alan açıklamada, "Şirketimiz; Aktif Bank, Denizbank, Halk Faktoring ve Ziraat Bankası'ndan oluşan konsorsiyum ile mevcut finansal borçlarını 2 yılı anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırma sözleşmesi imzalamıştır. Hem kulübümüz hem de Türk futbolu için hayırlı olmasını dileriz." denildi.

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