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Spor, Futbol

MKE Ankaragücü'nün Eryaman Stadı talebine ret

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün, Eryaman Stadı'nın 5 yıl süreyle kulübe tahsis edilmesi yönündeki başvurusu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından reddedildi.

Doğa Kırmızıoğlu   | 12.07.2019
MKE Ankaragücü'nün Eryaman Stadı talebine ret

Ankara

Başkent temsilcisinden yapılan açıklamada, Eryaman Stadı'nın kulübe 5 yıl süreyle tahsis edilmesi yönünde 5 Şubat'ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne yazılı başvuruda bulunulduğu ve yapılan değerlendirmenin ardından söz konusu talebe hafta içinde olumsuz cevap verildiği belirtildi.

Açıklamada, ret cevabının ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne stadın tahsisi ile ilgili bugün yeniden talepte bulunulduğu belirtilerek, "Eryaman Stadı'nın tarafımıza tahsisiyle ile ilgili yapmış olduğumuz bu ikili görüşmeler, kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.


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