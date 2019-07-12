MKE Ankaragücü'nün Eryaman Stadı talebine ret

Ankara
Başkent temsilcisinden yapılan açıklamada, Eryaman Stadı'nın kulübe 5 yıl süreyle tahsis edilmesi yönünde 5 Şubat'ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne yazılı başvuruda bulunulduğu ve yapılan değerlendirmenin ardından söz konusu talebe hafta içinde olumsuz cevap verildiği belirtildi.
Açıklamada, ret cevabının ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne stadın tahsisi ile ilgili bugün yeniden talepte bulunulduğu belirtilerek, "Eryaman Stadı'nın tarafımıza tahsisiyle ile ilgili yapmış olduğumuz bu ikili görüşmeler, kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.
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