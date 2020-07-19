Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi dostluk mesajları

İstanbul
Beşiktaş Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Rekabet bitmez, dostluk baki kalır." ifadesi kullanıldı.
Rekabet bitmez, dostluk baki kalır. pic.twitter.com/dRi5qMiEmm— Beşiktaş JK (@Besiktas) July 19, 2020
Fenerbahçe Kulübünün sosyal medya hesabından bu paylaşıma, "Rekabet bitmez, dostluk baki kalır. Teşekkürler Beşiktaş." yanıtı verildi.
Rekabet bitmez, dostluk baki kalır.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 19, 2020
Teşekkürler @Besiktas https://t.co/p3wVYr5EsO
Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşması, saat 21.00'de başlayacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.