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Spor, Futbol

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi dostluk mesajları

Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak sezonun son derbi maçı öncesinde iki kulüp dostluk mesajları paylaştı.

Yunus Kaymaz   | 19.07.2020
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi dostluk mesajları

İstanbul

Beşiktaş Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Rekabet bitmez, dostluk baki kalır." ifadesi kullanıldı. 

Fenerbahçe Kulübünün sosyal medya hesabından bu paylaşıma, "Rekabet bitmez, dostluk baki kalır. Teşekkürler Beşiktaş." yanıtı verildi.

Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşması, saat 21.00'de başlayacak.

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