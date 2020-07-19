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Spor, Futbol

Monaco'da Robert Moreno dönemi sona eriyor

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Monaco, teknik direktör Robert Moreno ile yollarını ayıracağını duyurdu.

Abdulkadir Karakaya   | 19.07.2020
Monaco'da Robert Moreno dönemi sona eriyor

Ankara

Monaco'dan yapılan açıklamada, 42 yaşındaki İspanyol teknik adamın sözleşmesinin sonlandırılması için gerekli prosedürlerin başlatıldığı belirtildi.

Geçen aralık ayında Leonardo Jardim'in yerine göreve getirilen Robert Moreno, takımın başında çıktığı 13 maçta 5 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 3 beraberlik yaşamıştı.

Monaco, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sonlandırılan 2019-2020 sezonunu 40 puanla 9. sırada tamamlamıştı.

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