Futbolda haftanın programı

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, profesyonel futbol liglerinde yapılacak maçların programı şöyle:
Süper Lig
Bugün:
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Adana Demirspor (Antalya)
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir (Atatürk Olimpiyat)
Yarın:
13.30 İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
16.00 Yukatel Kayserispor-Trabzonspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Göztepe-GZT Giresunspor (Gürsel Aksel)
19.00 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor (Vodafone Park)
3 Ekim Pazar:
13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Atakaş Hatayspor (Yeni Malatya)
16.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)
16.00 Gaziantep-Altay (Kalyon)
19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)
TFF 1. Lig
Bugün:
20.00 Altınordu-Menemenspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
Yarın:
13.30 Tuzlaspor-Ankara Keçiörengücü (Vefa)
16.00 Balıkesirspor-Gençlerbirliği (Balıkesir Atatürk)
19.00 Adanaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Yeni Adana)
19.00 Kocaelispor-İstanbulspor (Kocaeli)
3 Ekim Pazar:
13.30 Beypiliç Boluspor-Denizlispor (Bolu Atatürk)
16.00 Yılport Samsunspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Eyüpspor-Manisa (Eyüp)
19.00 MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Eryaman)
TFF 2. Lig
Beyaz Grup:
Yarın:
14.30 Pazarspor-Teco Karacabey Belediyespor (Pazar İlçe)
14.30 Anagold 24Erzincanspor-Pendikspor (Mustakil Atletizm Pisti)
15.00 Zonguldak Kömürspor-Nazilli Belediyespor (Karaelmas K. Köksal)
15.00 Karatay Termal 1922 Konyaspor-Uşakspor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)
15.30 Kırklarelispor-Şanlıurfaspor (Kırklareli Atatürk)
16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Eskişehirspor (Diyarbakır)
19.00 Bucaspor 1928-Kırşehir Belediyespor (Yeni Buca)
19.00 Tarsus İdmanyurdu-Akhisarspor (Tarsus İlçe)
Kırmızı Grup:
Yarın:
15.00 İnegölspor-Adıyaman (İnegöl İlçe)
15.00 An Zentrum Bayburt Özel İdare-Sivas Belediyespor (Bayburt Genç Osman)
15.00 Silahtaroğlu Vanspor-Sakaryaspor (Van Atatürk)
15.00 Hekimoğlu Trabzon-Afjet Afyonspor (Ortahisar Yavuz Selim)
16.00 Somaspor-Ergene Velimeşespor (Soma Atatürk)
16.00 Sarıyer-Kahramanmaraşspor (Yusuf Ziya Öniş)
16.00 Bodrumspor-Turgutluspor (Bodrum İlçe)
16.00 Niğde Anadolu-Etimesgut Belediyespor (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)
19.00 Ankaraspor-Diyarbekirspor (Osmanlı)
19.00 Çorum-Serik Belediyespor (Çorum Şehir)
TFF 3. Lig
1. Grup:
3 Ekim Pazar:
14.30 Batman Petrolspor-Artvin Hopaspor (Batman Yeni Şehir)
14.30 Belediye Kütahyaspor-Başkent Gözgözler Akademi (Dumlupınar)
14.30 Nevşehir Belediyespor-1954 Kelkit Belediyespor (Nevşehir Gazi)
14.30 Kahta 02-Çatalcaspor (Kahta İlçe)
15.00 Formül Erbaaspor-Sancaktepe (Erbaa İlçe)
15.00 Elazığspor-Karaman Belediyespor (Elazığ Doğukent)
15.30 Bursa Yıldırımspor-Fatsa Belediyespor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)
15.30 Hendekspor-Osmaniyespor (Stadı henüz açıklanmadı)
15.30 Arnavutköy Belediyespor-Bergama Belediyespor (Bolluca)
2. Grup:
3 Ekim Pazar:
14.30 Iğdır-Harput Dibek Elazığ Karakoçan (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)
14.30 Siirt İl Özel İdaresi-İskenderunspor (Siirt Atatürk)
15.00 Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor-52 Orduspor (Alanya Milli Egemenlik)
15.00 Hacettepe-Yomraspor (Yenimahalle Hasan Doğan)
15.00 68 Aksaray Belediyespor-Çarşambaspor (Dağılgan)
15.30 Kuşadasıspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Kuşadası Özer Türk)
15.30 Redoks Darıca Gençlerbirliği-Gema Polimer Şile Yıldızspor (Darıca İlçe)
15.30 Kızılcabölükspor-Altındağspor (Kızılcabölük Semt Sahası)
4 Ekim Pazartesi:
15.30 Beyoğlu Yeni Çarşı-Bitexen Düzcespor (Alemdağ)
3 Grup:
3 Ekim Pazar:
13.30 Mardin 1969-Belediye Derincespor (Mardin 21 Kasım)
14.30 Gümüşhanespor-Modafen (Gümüşhane Yenişehir)
14.30 Ofspor-Fethiyespor (Of İlçe)
15.00 İçel İdmanyurdu-Kırıkkale Büyük Anadoluspor (Mersin)
15.00 Ceyhanspor-Çankaya (Ceyhan İlçe)
15.00 Kardemir Karabükspor-Karşıyaka (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
15.30 Edirnespor-Esenler Erokspor (Edirne 25 Kasım)
15.30 Büyükçekmece Tepecikspor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Tepecik Şenol Güneş)
19.00 Orduspor 1967-Ağrı 1970 (19 Eylül)
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