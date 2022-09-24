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Spor, Futbol

Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'la profesyonel sözleşme imzaladı

Beşiktaş Kulübü, siyah-beyazlıların futbol akademisinde yetişen Demir Ege Tıknaz'la profesyonel sözleşme imzaladı.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 24.09.2022
Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'la profesyonel sözleşme imzaladı

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürü ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ile bir araya gelen genç oyuncunun, sözleşmeye imza attığı bildirildi.


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