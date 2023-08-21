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Spor, Futbol

Beşiktaş, Bakhtiyor Zaynutdinov'u resmen açıkladı

Beşiktaş, Kazak futbolcu Bakhtiyor Zaynutdinov transferini resmen açıkladı.

Can Öcal  | 21.08.2023 - Güncelleme : 21.08.2023
Beşiktaş, Bakhtiyor Zaynutdinov'u resmen açıkladı

İstanbul

Siyah-beyazlıların internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, 2023-2024 sezonu yaz transfer dönemi çalışmaları kapsamında Kazak futbolcu Bakhtiyor Zaynutdinov ile sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Bakhtiyor Zaynutdinov'a şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.

Siyah-beyazlı oyuncunun Beşiktaş'la sözleşmesi 30 Haziran 2027'ye kadar devam edecek.

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