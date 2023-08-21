Filenin Sultanları 2023 Avrupa Şampiyonası'nda 3'te 3 yaptı
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 Avrupa Şampiyonası C Grubu'nda Çekya'yı 3-1 mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.
Ankara
A Milli Kadın Voleybol Takımı, gruptaki dördüncü maçında 23 Ağustos Çarşamba günü saat 18.00'de Yunanistan ile karşılaşacak.
Müsabaka, TRT Spor'dan canlı yayımlanacak.
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