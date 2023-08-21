Dolar
27.16
Euro
29.60
Altın
1,894.30
ETH/USDT
1,664.90
BTC/USDT
26,042.00
BIST 100
7,796.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

Filenin Sultanları 2023 Avrupa Şampiyonası'nda 3'te 3 yaptı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 Avrupa Şampiyonası C Grubu'nda Çekya'yı 3-1 mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

Fatih Gazioğlu  | 21.08.2023 - Güncelleme : 21.08.2023
Filenin Sultanları 2023 Avrupa Şampiyonası'nda 3'te 3 yaptı

Ankara

A Milli Kadın Voleybol Takımı, gruptaki dördüncü maçında 23 Ağustos Çarşamba günü saat 18.00'de Yunanistan ile karşılaşacak.

Müsabaka, TRT Spor'dan canlı yayımlanacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bu yıl e-Devlete giriş sayısı 3 milyarı aştı
Rize'de şiddetli yağış nedeniyle 2 ev tedbir amacıyla boşaltıldı
Erzurum'da yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü
İzmir'in Aliağa ilçesinde orman yangını çıktı
Pendik'te alev alan nakliye kamyonu kullanılamaz hale geldi

Benzer haberler

Filenin Sultanları 2023 Avrupa Şampiyonası'nda 3'te 3 yaptı

Filenin Sultanları 2023 Avrupa Şampiyonası'nda 3'te 3 yaptı

Filenin Sultanları, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Azerbaycan'ı 3-0 yendi

Milli voleybolcu Gizem Örge: "Adaletli bir milli takım var"

Türk voleybolunun Avrupa şampiyonluğu hayali

Türk voleybolunun Avrupa şampiyonluğu hayali
A Milli Kadın Voleybol Takımı, basın mensuplarıyla bir araya geldi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, basın mensuplarıyla bir araya geldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet