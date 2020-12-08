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Spor, Futbol

Berna Gözbaşı, Emre Belözoğlu ve Çağdaş Atan, PFDK'ye sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu ve Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan'ı PFDK'ya sevk etti.

Ercan Doğan   | 08.12.2020
Berna Gözbaşı, Emre Belözoğlu ve Çağdaş Atan, PFDK'ye sevk edildi

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu ve Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı'nın, takımının Göztepe ile oynadığı karşılaşmadaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle kurula sevkine karar verildi. Hukuk müşavirliği, Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz'ün de aynı nedenden kurula sevk edilmesine karar verdi.

Emre Belözoğlu ile sarı-lacivertli takımın A takım koordinatörü Selçuk Şahin'in de talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle kurula sevk edilmesi kararlaştırıldı.

Çağdaş Atan ise Gençlerbirliği ile oynanan maçtaki hakareti dolayısıyla PFDK'ye gönderildi.

Hukuk müşavirliği ayrıca Kasımpaşalı oyuncu Florent Hadergjonaj, Göztepe menajeri İlhan Şahin ve kaleci antrenörü Bekir Arpacı, Denizlispor Kulübü ve yöneticisi Kaan Şanlıkan'ı da kurula sevk etti.

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