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Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turunda 3 karşılaşma oynandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turuna 3 maçla devam edildi.

Emre Doğan  | 05.12.2024 - Güncelleme : 05.12.2024
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turunda 3 karşılaşma oynandı Fotoğraf: Oğuz Yeter - AA

İstanbul

Kupada bugün saat 13.00 ve 13.30'da başlayan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Central Hospital Ümraniyespor-E Koleji Isparta 32 Spor: 3-2

Karaman FK-Esenler Erokspor: 0-2

Ankara Demirspor-GMG Kastamonuspor: 1-3

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