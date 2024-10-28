Başakşehir ve Eyüpspor haftayı 1'er puanla kapattı

İstanbul
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında RAMS Başakşehir ile ikas Eyüpspor arasında oynanan maçın 4. dakikasında Başakşehir gole yaklaştı. Crespo'nun ceza sahası ön çizgisi önünden sert şutunda, kaleci Berka direk dibinden topu kornere çeldi.
28. dakikada Eyüpspor 1-0 öne geçti. Başakşehir ceza sahasında Crespo'nun uzaklaştırmak istediği top Ahmed Kutucu'ya çarpıp altı pas önündeki Thiam'a geldi. Thiam'ın sol çaprazdan yakın mesafeden sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti.
30. dakikada Başakşehir etkili geldi. Pelkas'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, ön direğe doğru gelen topa Figueiredo kafayı vurdu. Kaleci Berke sağına uzanıp topu kornere gönderdi.
38. dakikada ev sahibi takım bir fırsatı daha değerlendiremedi. Sol kanattan Kemen'in ortasında altı pas önünde boş kalan Crespo kafa vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarıya çıktı.
Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarı
56. dakikada Eyüpspor ceza sahasında topla buluşan Crespo, Claro'nun müdahalesiyle yerde kalınca hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, VAR'dan gelen uyarıyla saha kenarında pozisyonu izledi ve penaltı kararını verdi. 58. dakikada penaltı atışını kullanan Opoku, fileleri havalandırdı: 1-1.
69. dakikada Başakşehir ikinci golüne yaklaştı. Sol kanattan ceza sahasına giren Davidson, açısını düzeltip çok sert vurdu. Kaleci Berke köşeye giden topu çeldi, boşta kalan meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.
Karşılaşma 1-1 berabere bitti.
Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan: Oynanan oyun gelecek adına ümit verdi
RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çağdaş Atan, "Her şey kusursuza yakındı, eksik olan sadece ceza sahasında bitirici vuruşlar ve topu filenin içine sokabilmekti." dedi.
UEFA Konferans Ligi'nde hafta içinde Slovenya ekibi Celje'ye 5-1 mağlup olduklarını hatırlatan Atan, "Hafta içi tamamen sorumlusu olarak kendimi gördüğüm ağır mağlubiyetten sonra bugün ligde puan anlamında birebir rakip olarak gözüken, yendiğimizde üste çıkabileceğimiz maçta büyük üstünlük kurduk. Oyun olarak istediğimiz her şeyi yaptık. Topa sahip olduk, iyi ataklar yaptık, ceza sahasına çok girdik, uzun pozisyonlarda vuruşlar yaptık. Berke takımını oyunda tuttu." ifadelerini kullandı.
Karşılaşmada önemli pozisyonlar bulduklarını anlatan Atan, şunları kaydetti:
"Net pozisyonlara giriyoruz, bir şekilde şanssızlık da var. 1-0 geriye düşüyoruz, ondan sonra oyunu çevirmeye çabalıyoruz. 0-0 ve 1-0'da oynadığımız oyun, her şey kusursuza yakındı. Eksik olan sadece ceza sahasında bitirici vuruşlar ve topu filenin içine sokabilmekti. Kenardan iyi yönetilen bir takıma karşı, domine oyun bizi biraz daha ayağa kaldıracak gibi gözükür. Büyük bir fırsatı da kaçırdığımızın farkındayız. Kazansaydık 17 puanla diğer rakiplerimizin arkasında sıralanacaktık. Oynanan oyun gelecek adına ümit verdi. Bugün takımın coşkusu çok iyiydi."
Çağdaş Atan, tedavisi süren Serdar Gürler'in, çarşamba günü takımla çalışmalara başlayacağını da sözlerine ekledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.