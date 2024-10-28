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Manchester United'da Erik ten Hag dönemi sona erdi

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Hollandalı teknik direktör Erik ten Hag ile yollarını ayırdı.

Fatih Erel  | 28.10.2024 - Güncelleme : 28.10.2024
Manchester United'da Erik ten Hag dönemi sona erdi

İstanbul

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, "Erik'e bizimle geçirdiği süre boyunca yaptığı her şey için minnettarız ve gelecekte ona iyi şanslar diliyoruz." denildi.

Açıklamada, yeni bir teknik direktörle anlaşmaya varılana kadar takımı yardımcı antrenör Ruud van Nistelrooy'un çalıştıracağı aktarıldı.

Erik ten Hag yönetiminde istediği performansı sergileyemeyen Manchester United, Premier Lig'in 9. haftasında dün West Ham'a 2-1 yenildi. Ligde sadece 3 galibiyeti bulunan Manchester United, 11 puanla 14. sırada bulunuyor.

Manchester United, 36 takımın bulunduğu UEFA Avrupa Ligi'nde 21. sırada yer alıyor.

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