Dolar
34.70
Euro
36.72
Altın
2,659.98
ETH/USDT
3,560.80
BTC/USDT
95,781.00
BIST 100
9,622.23
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'da Uluslararası 1. Arabuluculuk Şurası'nda konuşuyor Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul’da "4. Türkiye Tarım Zirvesi"nde konuşuyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'nin Geleceği: Uluslararası İnsani Yardım Zirvesi'ne video mesaj gönderdi -VTR-
logo
Spor, Futbol

Başakşehir, Süper Lig'de yarın Göztepe'yi konuk edecek

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig 14. hafta maçında yarın sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

Hilmi Sever  | 29.11.2024 - Güncelleme : 29.11.2024
Başakşehir, Süper Lig'de yarın Göztepe'yi konuk edecek

Istanbul

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Bu sezon ligde oynadığı 12 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan RAMS Başakşehir'in 16 puanı bulunuyor. Ligde son 6 maçını kazanamayan turuncu-lacivertli ekip, bu süreçte 3 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

Son 4 maçında 3 galibiyet alan Göztepe ise haftaya 21 puanla 5. sırada giriyor.

Başakşehir'de tek eksik

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Serdar Gürler'in bu mücadelede forma giymesi beklenmiyor. Başakşehir'de karşılaşma öncesinde cezalı oyuncu ise bulunmuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze ve Lübnan'daki kardeşlerimize el uzatmaya çalışıyoruz
Adana merkezli 3 ilde sahte dolar operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
Eski Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yalçın hakkında gözaltı kararı
Kars'ta öğretmenleri taşıyan minibüs otomobile çarptı, 12 öğretmen yaralandı

Benzer haberler

Futbolda haftanın programı

Futbolda haftanın programı

Samsunspor, Süper Lig'de yarın Bodrum FK'yi ağırlayacak

Başakşehir, Süper Lig'de yarın Göztepe'yi konuk edecek

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta tamamlandı

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta tamamlandı
Fenerbahçe, Prag'dan 3 puanla dönüyor

Fenerbahçe, Prag'dan 3 puanla dönüyor
Beşiktaş'taki kötü gidiş durdurulamıyor

Beşiktaş'taki kötü gidiş durdurulamıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet