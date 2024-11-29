UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta tamamlandı
UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta karşılaşmaları sona erdi.
İstanbul
Avrupa'nın kulüp düzeyindeki ikinci organizasyonu Avrupa Ligi'nin 5. haftasında 18 maç oynandı.
Galatasaray, deplasmanda Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kaldı ve puanını 11'e yükseltti.
Fenerbahçe ise deplasmanda Çekya ekibi Slavia Prag'ı 2-1 yenerek puanını 8'e çıkardı.
Macaristan'da oynanan maçta Maccabi Tel-Aviv'e 3-1 mağlup olan Beşiktaş, 6 puanda kaldı.
Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Lazio-Ludogorets: 0-0
AZ Alkmaar-Galatasaray: 1-1
Karabağ-Olimpik Lyon: 1-4
Dinamo Kiev-Viktoria Plzen: 1-2
Athletic Bilbao-Elfsborg: 3-0
Anderlecht-Porto: 2-2
Beşiktaş-Maccabi Tel-Aviv: 1-3
RFS-PAOK: 0-2
Manchester United-Bodo/Glimt: 3-2
Tottenham-Roma: 2-2
Slavia Prag-Fenerbahçe: 1-2
Real Sociedad-Ajax: 2-0
Braga-Hoffenheim: 3-0
Ferencvaros-Malmö: 4-1
Midtjylland-Eintracht Frankfurt: 1-2
Nice-Rangers: 1-4
Twente-Union Saint-Gilloise: 0-1
FCSB-Olympiakos: 0-0Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.