Fenerbahçe, Prag'dan 3 puanla dönüyor

Prag
Eden Arena'da oynanan karşılaşmanın 7. dakikasında Chory'nin golüyle geriye düşen Fenerbahçe, 35. dakikada golcü oyuncusu Dzeko'yla beraberliği yakaladı.
Maçın 78. dakikasında Dzeko'nun yerine oyuna dahil olan Youssef En-Nesyri, 85. dakikada sarı-lacivertli ekibi öne geçiren isim oldu.
Faslı futbolcu, Tadic'in pasında yakın mesafeden topu filelere göndermeyi başardı.
UEFA Avrupa Ligi'ne Union Saint-Gilloise galibiyetiyle başlayan sarı-lacivertli takım; Twente ve Manchester United beraberliklerinin ardından AZ Alkmaar'a deplasmanda mağlup olmuştu. Jose Mourinho'nun öğrencileri, Slavia Prag deplasmanında aldığı 2-1'lik galibiyetle puanını 8'e yükseltti.
İlk yarı
7. dakikada Slavia Prag öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Provod, yerden ceza sahasına ortaladı. Samet Akaydın'ın ıskaladığı meşin yuvarlak Tomas Chory'de kaldı. Bu futbolcu yakın mesafeden plase bir vuruşla topu filelere yolladı: 1-0.
12. dakikada Slavia Prag gole yaklaştı. Ceza sahası içinde Michez'den topu kapan Samet Akaydın, uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlağı Boril'e gönderdi. Bu futbolcunun ceza sahası içi sol çaprazından şutunda, kaleci Livakovic gole izin vermedi.
17. dakikada Fenerbahçe hızlı hücumda gole yaklaştı. Szymanski'nin uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Tadic, ceza sahası içine girip Dzeko'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun bekletmeden şutunda, savunma son anda araya girerek gole engel oldu.
24. dakikada sol kanatta topla buluşan Diouf'un ceza sahasına gönderdiği ortada iyi yükselen Chory kafa vuruşunu yaptı ancak Livakovic iyi yer tutarak topu kontrol etti.
35. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Szymanski'nin pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Dzeko, ceza yayına hareketlenip sert vurdu, meşin yuvarlak kaleci Kinsky'nin solundan ağlarla buluştu: 1-1.
Takımlar soyunma odasına 1-1'lik beraberlikle gitti.
İkinci yarı
53. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Orta sahada topla buluşan Szymanski, rakibinden sıyrılıp ceza yayı önünden sert şutunda kaleci Kinsky, meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.
72. dakikada soldan ceza sahasına giren Diouf'un ceza sahasına ortasında Doudera'nın yakın mesafeden vuruşunda top az farkla kale direğinin üstünden dışarı çıktı.
85. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Mert Müldür'ün arka direğe ortasında Dusan Tadic, topu kale sahası önünde uygun durumdaki En-Nesyri'ye çıkardı. Bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Kinsky'ye çarparak filelere gitti: 1-2.
Fenerbahçe, karşılaşmayı 2-1 kazandı.
Fred cezalı duruma düştü
Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred, Slavia Prag karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.
Karşılaşmanın 45. dakikasında Edin Dzeko'nun hakem Sascha Stegemann'la yaşadığı diyalogda araya girmeye çalışan Fred, bu sırada hakeme dokunduğu gerekçesiyle sarı kartla cezalandırıldı.
Fred'in gördüğü kart sonrasında teknik direktör Jose Mourinho, hakeme tepki gösterdi.
Brezilyalı oyuncu daha önce Twente ve AZ Alkmaar deplasmanlarında sarı kart görmüştü.
Fred, UEFA Avrupa Ligi'nin altıncı haftasında iç sahada oynanacak Athletic Bilbao maçında forma giyemeyecek.
Dzeko, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk golünü attı
Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli golcüsü Edin Dzeko, Slavia Prag karşısında ilk yarıda kaydettiği golle bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde ilk golünü attı.
Müsabakanın 35. dakikasında Szymanski'nin pasıyla ceza yayına hareketlenip sert bir vuruşla topu filelere gönderen Dzeko, skoru da 1-1'e getiren isim oldu.
Bu sezon Trendyol Süper Lig'de 7, UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde de 4 gol kaydeden Dzeko, Slavia Prag karşısında gol sayısını 12'ye çıkardı.
En-Nesyri üst üste 3 Avrupa maçında gol buldu
Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri, 85. dakikada Tadic'in pasında skoru 2-1'e getiren isim olurken, UEFA Avrupa Ligi'ndeki gol sayısını da 3'e çıkardı.
Üçüncü haftada oynanan Manchester United müsabakasında bu sezon Avrupa'daki ilk golünü atan Faslı oyuncu, AZ Alkmaar deplasmanında da sarı-lacivertli ekibin tek sayısını kaydetmişti.
Slavia Prag karşısında oyuna 78. dakikada girip 7 dakika sonra takımını öne geçiren Youssef En-Nesyri, galibiyette de önemli bir pay sahibi oldu.
Golcü futbolcu, üst üste 3 maçta attığı gollerle kendisinin de Avrupa kupaları kariyerindeki en uzun gol atma serisine ulaştı.
Avrupa'da kalesini koruyamıyor
Slavia Prag deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, bu sezon çıktığı dokuzuncu Avrupa maçında da kalesinde gol gördü.
Sezona UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Lugano maçlarıyla başlayan sarı-lacivertli ekip, deplasmanda 4-3 kazanırken sahasındaki müsabakadan da 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.
Bir sonraki turda Fransa'nın Lille ekibiyle eşleşen Fenerbahçe, rakip sahada 2-1 mağlup olurken, sahasında 1-1 berabere kalarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.
Bu kulvarda beşinci maçına çıkan Jose Mourinho'nun öğrencileri; Union Saint-Gilloise'u 2-1 mağlup ederken, Twente ve Manchester United karşılaşmalarından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
AZ Alkmaar'a rakip sahada 3-1 kaybeden Fenerbahçe, Slavia Prag karşısında 2-1 galip gelirken bu sezonki 9 Avrupa maçının tamamında kalesinde gol görmüş oldu.
Fenerbahçe bu maçlarda 15 gol atarken kalesinde ise 14 gol gördü.
Fenerbahçe'nin ilk deplasman galibiyeti
Slavia Prag deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönen Fenerbahçe, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde ilk kez deplasmanda kazandı.
Sezona iç sahadaki Union Saint-Gilloise galibiyetiyle başlayan sarı-lacivertli takım, ardından Twente deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. İç sahadaki Manchester United beraberliğinin ardından deplasmanda AZ Alkmaar'a 3-1 kaybeden Fenerbahçe, Slavia Prag'ı 2-1 mağlup ederek bu sezon ilk deplasman galibiyetini elde etti.
Müsabakayı 19 bin 308 taraftar izledi
Slavia Prag-Fenerbahçe karşılaşmasında tribünler tamamen doldu.
Müsabakanın ikinci yarısında yapılan anonsta, stadyumda 19 bin 308 taraftarın yer aldığı belirtildi.
19 bin 370 kapasiteli Eden Arena'da yapılan anonsa göre 62 koltuk boş kaldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.