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Spor, Futbol

Atakaş Hatayspor MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendi

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Atakaş Hatayspor, Mersin'de konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendi.

Mustafa Ünal Uysal  | 12.05.2024 - Güncelleme : 12.05.2024
Atakaş Hatayspor MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendi Fotoğraf: Serkan Avci/AA

Mersin

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasındaki Atakaş Hatayspor-MKE Ankaragücü karşılaşması Mersin Stadı'nda gerçekleşti.

İlk yarı

2. dakikada orta alanda topu önünde bulan Fernandes, ceza sahasının sağına kadar getirdiği meşin yuvarlağı bu noktadan sert vuruşla kaleye gönderdi. Top, kaleci Ertaç Özbir'in kontrolünde üstten auta gitti.

6. dakikada MKE Ankaragücü gole yaklaştı. Ceza sahasının sağından Flips'in kullandığı frikikte Erce Kardeşler, sağ direğin dibinden topu oyun alanına çeldi. Daha sonra araya giren Hatayspor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

27. dakikada Fernandes'in pasıyla buluşan Dele-Bashiru, orta sahadan aldığı topu ceza sahasına kadar getirdi. Bu futbolcunun sert vuruşunu kaleci Ertaç Özbir meşin yuvarlağı yumruklayarak uzaklaştırdı.

45+1. dakikada ceza sahasının sağında topu önünde bulan Moreira'nın sert vuruşu sonrası top az farkla auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle bitti.

İkinci yarı

51. dakikada sol kanattaki Ghoulam, meşin yuvarlağı ceza sahası içerisindeki Stranberg'e ortaladı. İyi yükselen Stranberg'in kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

55. dakikada sağ kanatta topla buluşan Dele-Bashiru, ceza sahası içerisine girerek sert vururken, kaleci Ertaç Özbir meşin yuvarlağı kornere çeldi.

71. dakikada Hatayspor öne geçti. Oyuna yeni giren Görkem Sağlam, Rui Pedro'nun pasıyla ceza sahası dışında topla buluştu. Bu oyuncunun sol ayakla uzaktan sert vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlara gitti: 1-0.

77. dakikada Hatayspor gole yaklaştı. Rui Pedro'nun pasında topla buluşan Dele-Bashiru, sağ kanattan içeri girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan oyuncunun vuruşunda top direkten penaltı noktasında Rui Pedro'nun önüne düştü. Oluşan karambolde Rui Pedro şutunu çekti ancak top auta gitti.

85. dakikada MKE Ankaragücü durumu 1-1 yaptı. Sağ kanattan gelen ortayı indiren Rodrigues, kale önündeki Macheda'ya pasını verdi. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

90. dakikada Hatayspor durumu 2-1 yaptı. Sağ kanatta Rui Pedro, ceza sahasındaki Dadashov'a meşin yuvarlağı ortaladı. Dadashov'un kafa vuruşunda top filelere gitti: 2-1.

Karşılaşmayı Hatayspor 2-1 kazandı.

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