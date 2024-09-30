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Spor, Futbol

Antalyaspor Teknik Direktörü Alex'ten Mourinho paylaşımı

Antalyaspor Teknik Direktörü Alex de Souza, sosyal medya hesabından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho paylaşımında bulundu.

Oktay Özden  | 30.09.2024 - Güncelleme : 30.09.2024
Antalyaspor Teknik Direktörü Alex'ten Mourinho paylaşımı

Antalya

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında dün Fenerbahçe ile oynadıkları ve 2-0 kaybettikleri maç öncesinde Mourinho ile çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Brezilyalı teknik direktör, "2003 senesinde Cruzeiro'da orta saha oynarken, Mourinho Porto'da çalışmaya başlamıştı. 2004'te Türkiye'ye geldim. Ben Fenerbahçe formasını giyerken, Mourinho Portekiz, İtalya, İspanya ve İngiltere'de kupa üstüne kupa kazanıyordu. 20 sene sonra bana Antalyaspor tarafından Türkiye'de antrenörlük yapma fırsatı verildi ve Fenerbahçe antrenörü olarak Mourinho ile karşılaştım. Mourinho'ya, bana olan tavrı için, Fenerbahçe'de geçirdiğim uzun yıllar için, Antalyaspor'a bana hocalık yapma fırsatı verdiği için ve özellikle Türk halkına bana gösterdikleri ilgi ve saygı için teşekkür ederim. Bunların hepsi için futbola teşekkür ederim." ifadelerine yer verdi.

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