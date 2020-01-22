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Spor, Futbol

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna: Turu geçmek bize moral olarak avantaj sağladı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Göztepe'yi eleyen Antalyaspor'da teknik direktör Tamer Tuna, "Bu maçtan turu geçerek ayrılmak güzel." ifadelerini kullandı.

Ali Korkmaz   | 22.01.2020
Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna: Turu geçmek bize moral olarak avantaj sağladı Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan / AA

İzmir

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Antalyaspor'la 2-2 berabere kalarak kupaya veda eden Göztepe'nin teknik sorumlusu Ersan Parlatan, "Bazen futbolda istediğiniz olmuyor, üzgünüz." dedi.

Parlatan, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümünde istedikleri oyunu sergileyemediklerini söyledi.

İkinci yarıda tüm oyuncuların gerekli mücadeleyi gösterdiğini belirten Parlatan, şunları kaydetti:

"Burada tur atlamak istiyorduk, herkes bunu gördü. Şansımız bugün bizden yana değildi, 3 topumuz direkten döndü. Kazanma adına her şeyi yaptık. Genel anlamda oyuncuların performansından, isteğinden memnunuz. Bazen futbolda istediğiniz olmuyor, üzgünüz. Artık önümüze bakacağız, sonuçta pazar günü Beşiktaş'la çok önemli bir maçımız var, o maça hazırlanacağız. Hafta sonu 3 puanı alıp yolumuza devam edeceğiz."

Tamer Tuna: Turu geçmeyi başardığımız için sevinçliyim

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna da maça kazanmak için çıktıklarını ve turu geçmeyi başardıklarını belirterek, "Tur mu, lig mi diye bir soru olsa 'lig' derdim. Bu maçtan turu geçerek ayrılmak güzel." diye konuştu.

Ligin en fazla gol yiyen takımlarından biri olduklarını ve defansif anlamda zaaflarının olduğunu anlatan Tuna, şu ifadeleri kullandı:

"Turu geçmeyi başardığımız için sevinçliyim. Göztepe'ye yeni stadı için hayırlı olsun diyorum, umarım ligi de iyi yerlerde bitirirler. Göztepe taraftarına da göstermiş oldukları sevgi ve alkıştan dolayı teşekkür ediyorum. Turu geçmek bize moral olarak avantaj sağladı. İlk hedefimiz ligde devam etmek, ikinci hedefimiz ise kupada gidebildiğimiz yere kadar gitmek."

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