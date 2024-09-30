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Spor, Futbol

Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü'nün sol arka adalesinde kanama ve ödem tespit edildi

Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün sol arka adalesinde kanama ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Mutlu Demirtaştan  | 30.09.2024 - Güncelleme : 30.09.2024
Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü'nün sol arka adalesinde kanama ve ödem tespit edildi

Istanbul

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol A takımımızda, Antalyaspor ile karşılaştığımız maçta sakatlık yaşayan oyuncumuz Çağlar Söyüncü’nün Acıbadem Altunizade Hastanesinde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler neticesinde sol arka adalede kanama ve ödem tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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