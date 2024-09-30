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Spor, Basketbol

Beşiktaş Fibabanka-Hapoel Shlomo Tel Aviv maçının İstanbul'da oynanmasına karar verildi

Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı'nın İsrail ekibi Hapoel Shlomo Tel Aviv'i konuk edeceği BKT Avrupa Kupası 3. hafta maçının İstanbul'da oynanacağı açıklandı.

Mutlu Demirtaştan  | 30.09.2024 - Güncelleme : 30.09.2024
Beşiktaş Fibabanka-Hapoel Shlomo Tel Aviv maçının İstanbul'da oynanmasına karar verildi

İstanbul

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, "Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımımızın yer aldığı BKT Avrupa Kupası turnuvasının organizatörü Avrupa Ligi yönetimi, Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımımızla Hapoel Shlomo Tel Aviv arasında 9 Ekim Çarşamba günü BJK Fibabanka Spor Kompleksi’nde oynanması planlanan BKT Avrupa Kupası 3. hafta müsabakasının Sırbistan’da oynanmasına karar vermişti. Kulübümüzün girişimleri doğrultusunda hükümetimizin ve Türkiye Basketbol Federasyonunun, Avrupa Ligi yönetimi ile Hapoel Shlomo Tel Aviv kulübüne güvenlik garantisi vermesinin ardından Avrupa Ligi yönetimi, müsabakanın İstanbul’da oynanmasına karar vermiştir." ifadeleri kullanıldı.

Bu kararın ardından daha önce Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanacağı duyurulan Beşiktaş Fibabanka-Hapoel Shlomo Tel Aviv maçı, 9 Ekim Çarşamba günü saat 20.00’de BJK Fibabanka Spor Kompleksi’nde yapılacak.

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