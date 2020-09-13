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Spor, Futbol

Antalyaspor galibiyetle başladı

Süper Lig'in ilk haftasında Fraport TAV Antalyaspor, Gençlerbirliği'ni 2-0 yendi.

Süleyman Elçin   | 13.09.2020
Antalyaspor galibiyetle başladı Fotoğraf: Mustafa Çiftçi / AA

Antalya

Fraport TAV Antalyaspor- Gençlerbirliği

Süper Lig'in ilk haftasında Fraport TAV Antalyaspor, Antalya Stadyumunda Gençlerbirliği ile karşılaştı. Antalyaspor oyuncusu Bünyamin Balcı (solda) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı ) 

Süper Lig'in ilk haftasında Fraport TAV Antalyaspor, Gençlerbirliği'ni 2-0 yendi. 

İlk yarı 

15. dakikada Jahovic'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Hakan Özmert'in sert şutunda, top kalecide kaldı.

25. dakikada Halil İbrahim Pehlivan'ın ortasında kale önünde oluşan karambol sırasında topu önünde bulan Soner Dikmen'in şutunda, meşin yuvarlağı kaleci Boffin son anda kurtardı.

41. dakikada Jahovic'in pasında ceza sahasına giren Fredy, meşin yuvarlağı kale önünde uygun pozisyondaki Bünyamin Balcı'ya bıraktı. Bünyamin'in dokunduğu top kalecinin solundan ağlarla buluştu: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. 

İkinci yarı 

48. dakikada Amilton'un pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Fredy'nin sert vuruşunda, kaleci Nordfeldt meşin yuvarlağı güçlükle kurtardı. 

65. dakikada Fredy'nin defansın üzerinden pasında ceza sahası çizgisi üzerinden topla buluşan Jahovic'in sert vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı. 

77. dakikada Amilton'un ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Hakan Özmert, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-0.

Karşılaşma, ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi. 

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