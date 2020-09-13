Euro
8.87
Dolar
7.48
BIST 100
1,102.70
Altın
1,940.38
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Everton, Tottenham karşısında 8 yıl sonra kazandı

İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Everton, deplasmanda Tottenham'ı 1-0 mağlup etti.

Abdulkadir Karakaya   | 13.09.2020
Everton, Tottenham karşısında 8 yıl sonra kazandı

Ankara

İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Everton, deplasmanda Tottenham'ı 1-0 mağlup etti.

Tottenham Hotspur Stadı'nda oynanan karşılaşmayı, 55. dakikada Dominic Calvert-Lewin'in golüyle kazanan Everton, yeni sezona 3 puanla başladı.

Mavi-beyazlı ekip, ligde Aralık 2012'den beri yenemediği Tottenham karşısında 15 maç sonra galip geldi.

Everton'da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, 18 kişilik maç kadrosunda yer almadı.

Öte yandan, milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün 90 dakika sahada kaldığı maçta Leicester City, deplasmanda West Bromwich Albion'u 3-0 yendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da son 24 saatte 7 bin 183 Kovid-19 vakası tespit edildi
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 200 bine yaklaştı
Erzincan'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik yeni tedbirler alındı
İran'da son 24 saatte 128 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: İlaç endüstrisi savunma sanayisi kadar önemli

Benzer haberler

Everton, Tottenham karşısında 8 yıl sonra kazandı

Everton, Tottenham karşısında 8 yıl sonra kazandı

Çağlar Söyüncü, Premier Lig'in en iyi 11'ine seçildi

James Rodriguez, Everton'da

Everton'dan genç futbolcu Anthony Gordon'a 5 yıllık sözleşme

Everton'dan genç futbolcu Anthony Gordon'a 5 yıllık sözleşme
Tottenham, Matt Doherty'yi transfer etti

Tottenham, Matt Doherty'yi transfer etti