Euro
9.03
Dolar
7.38
BIST 100
1,540.61
Altın
1,848.31
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Antalyaspor bu sezon ilk deplasman galibiyetini Göztepe'den aldı

Süper Lig'in 18. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.

Ali Korkmaz   | 09.01.2021
Antalyaspor bu sezon ilk deplasman galibiyetini Göztepe'den aldı

İzmir

Süper Lig'in 18. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.

Ligde üst üste 2. galibiyetini alan Fraport TAV Antalyaspor, bu sezon dış sahada ilk galibiyetini aldı.

Karşılaşmanın 30. dakikasında hızlı gelişen hücumda sol kanattan ceza sahasına giren Amilton'un savunma oyuncularına rağmen yaptığı vuruşta top yandan dışarı çıktı.

42. dakikada sağ kanattan Soner'in yaptığı ortada kafa iyi yükselen Brown Ideye'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

45+1. dakikada Berkan Emir'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içinde oluşan karambolde top son olarak Cherif Ndiaye'ye geldi. Bu oyuncunun kaleye göndermek istediği meşin yuvarlağı savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı

Karşılaşmanın 77. dakikasında Antalyaspor öne geçti. Sağ kanattan hızlı gelişen atakta ilk yaptığı orta savunma oyuncularından dönen Fredy'nin yaptığı ikinci ortada ceza alanı içindeki Doğukan Sinik bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1. 

85. dakikada Burekovic'in sol kanattan yaptığı ortada ceza alanı içinde Tripic'in vuruşunda top yandan dışarı gitti.

Müsabaka konuk ekip Fraport TAV Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de son 24 saatte 9 bin 537 kişinin testi pozitif çıktı, 181 kişi hayatını kaybetti
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth Kovid-19 aşısı oldu
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 378 bini geçti
İran Sağlık Konseyi: Kovid-19 süresince 200'ü aşkın doktor öldü, 3 bini ülkeden ayrıldı
İtalya'da Kovid-19 aşısı olanların sayısı 500 bini geçti

Benzer haberler

Cenk Tosun, Federasyon Kupası maçında gol attı, Everton tur atladı

Cenk Tosun, Federasyon Kupası maçında gol attı, Everton tur atladı

Kayserispor sahasında Yeni Malatyaspor'u tek golle geçti

Antalyaspor bu sezon ilk deplasman galibiyetini Göztepe'den aldı

Beşiktaş, Atakaş Hatayspor deplasmanında

Beşiktaş, Atakaş Hatayspor deplasmanında
Denizlispor, Rizespor deplasmanında puan arayacak

Denizlispor, Rizespor deplasmanında puan arayacak
Medipol Başakşehir deplasmanda MKE Ankaragücü karşısında

Medipol Başakşehir deplasmanda MKE Ankaragücü karşısında