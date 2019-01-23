Ali Koç ilk kez PFDK'ye sevk edildi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, başkanlığı döneminde ilk kez Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi.

İSTANBUL

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, başkanlığı döneminde ilk kez Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklamada, başkan Koç'un, dün sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yayımlanan sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.

Açıklamada, Fenerbahçe Kulübünün de internet sitesinde yer verilen sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle disipline gönderildiği kaydedildi.

Öte yandan Spor Toto 1. Lig kulübü Boluspor'un, Galatasaray ile sahasında yaptığı Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçındaki çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları, merdiven boşluklarında yer bırakılmaması nedenleriyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Muhabir: Emre Doğan