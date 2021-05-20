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Spor, Futbol

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yeniden aday olduğunu açıkladı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 5-6 Haziran'da yapılması planlanan, çoğunluk sağlanamaması halinde ise 12-13 Haziran'da gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurulda yeniden aday olduğunu açıkladı.

Yunus Kaymaz   | 20.05.2021
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yeniden aday olduğunu açıkladı Fotoğraf: Serhat Çağdaş / AA

İstanbul

Ali Koç, Ülker Stadı'nda düzenlenen ve sarı-lacivertli kulübün yüksek divan kurulu başkanı Vefa Küçük ile yönetim kurulun üyelerinin de katıldığı basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

2018'de ilk kez başkanlığa seçildiğini ve 3 senenin çabuk geçtiğini belirten başkan Koç, "12-13 Haziran'da inşallah olağan genel kurulu yapacağız. Yapmak istediklerimizi başarabilmek için '2 dönem lazım' demiştik. İlk dönemi iyi kullandığımızı söyleyemem. Bu camianın büyük başarılarla buluşması adına kendimi sorumlu hissettiğim için ikinci kez aday olmaya karar verdiğimi sizlerle paylaşmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Bu büyük kulübe bir nebze de olsa katkıda bulunmak mutlulukların en büyüğü." diyen Ali Koç, şunları kaydetti:

"Her zaman Fenerbahçe'nin menfaatlerini ön planda tutmaya ve geleceğini inşa etmeye çalıştık. Başarılı adımlar attık. Önümüzdeki dönemde bu başarıları kesintisiz sürdüreceğiz ve emeklerimizin karşılığını görmeye başlayacağız. Fenerbahçe'ye almaya değil vermeye geldim. Fenerbahçe için elimizden gelenin en iyisini yaptığımız konusunda vicdanımız rahat. Benim burada sonsuza kadar kalma gibi bir gayem yok. İlk dönemde yaptığımız hataların çok daha bilincindeyiz. Fenerbahçe öyle dinamik bir yer ki deneyimler bazen yetersiz kalıyor. Fenerbahçe'de başkanlığın ilk dönemleri hep zorlu geçmiştir. Camiamız rahat olsun. Seçildiğimiz takdirde hatalarımızdan ders çıkardığımızı göreceksiniz. İkinci dönem çok daha farklı olacak."


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