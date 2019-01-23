Evkur Yeni Malatyaspor kupada çeyrek finale yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında Evkur Yeni Malatyaspor, ilk karşılaşmada 3-2 mağlup ettiği Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u deplasmanda da 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Fotoğraf:AA/Ali Ballı

MUĞLA

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında Evkur Yeni Malatyaspor, ilk karşılaşmada 3-2 mağlup ettiği Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u deplasmanda da 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

İlk yarısı golsüz sona eren maçın 61. dakikasında Bodrum Belediyesi Bodrumspor öne geçti. Hüseyin Kala'nın orta alandan derinlemesine pasında savunma arkasında topla buluşup ceza alanına giren Göksu Türkdoğan'ın sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

79. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor beraberliği yakaladı. Soldan Ahmet Ildiz'in kullandığı kornerde ön direkte Eren Tozlu'nun kafayla aşırttığı topu kale sahasında Barış Alıcı ağlara gönderdi: 1-1

87. dakika konuk takım öne geçti. Barış Alıcı'nın ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Ömer Şimamoğlu, meşin yuvarlağı uzak direğin dibinden ağlara yolladı: 1-2

90+2. dakikada ceza sahası içinde Ahmet Ildiz ile girdiği ikili mücadelede Orhan Şam'ın yerde kalmasıyla hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi. 90+3. dakikada Hüseyin Kala'nın kullandığı penaltıda kaleci Ertaç Özbir soluna gelen topu iki hamlede kontrol etti.

Karşılaşma, Evkur Yeni Malatyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla konuk takım tur atladı.

Muhabir: Osman URAS