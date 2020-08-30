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Spor, Futbol

A Milli Futbol Takımı'nın kampı başladı

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta 3 Eylül'de Macaristan ve 6 Eylül'de Sırbistan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın kampı İstanbul'da başladı.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 30.08.2020
A Milli Futbol Takımı'nın kampı başladı

İstanbul

Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde başlayan kampa, sakatlığı bulunan Mert Çetin katılmadı. Yurt dışından gelecek bazı futbolcular da bu gece kampa dahil olacak. 

Milliler, iki maç için antrenmanlara yarın başlayacak.

Hazırlıklarını Riva'da sürdürecek ay-yıldızlılar, 2 Eylül Çarşamba günü Macaristan maçını oynayacakları Sivas'a gidecek. Türkiye-Macaristan karşılaşması 3 Eylül Perşembe günü saat 21.45'te Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak.

A Milli Takım, 6 Eylül'de deplasmandaki Sırbistan maçı için de bir gün öncesinde Sivas'tan Belgrad'a hareket edecek. 

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