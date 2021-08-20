Dolar
8.49
Euro
9.95
Altın
1,784.32
ETH/USDT
3,264.00
BTC/USDT
48,732.00
BIST 100
1,444.63
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçe'de Novak'ın adalesinde, İrfan Can Kahveci'nin ise kasında zorlanma tespit edildi

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Finlandiya'nın HJK Helsinki takımıyla yaptığı maçta sakatlanan İrfan Can Kahveci ile Filip Novak'ta zorlama tespit edildiği bildirildi.

Ercan Doğan   | 20.08.2021
Fenerbahçe'de Novak'ın adalesinde, İrfan Can Kahveci'nin ise kasında zorlanma tespit edildi

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamada, her iki oyuncunun Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR’larının çekildiği belirtilerek, "Görüntüleme neticesinde oyuncularımızdan Filip Novak’ın alt adalede grade 2 a strain, İrfan Can Kahveci’nin hamstring kas grubunda grade 1 strain tespit edilmiştir." denildi.

İki oyuncunun da tedavisine başlandığı kaydedildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Moderna aşısında kalp kası iltihabı riski düşünülenden yüksek olabilir
Türkiye'de 19 bin 918 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 204 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 895 kişi öldü
HES uygulamasına 'AB Uyumlu Sağlık Pasaportu' butonu eklendi
Dünya genelinde 4 milyar 880 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Benzer haberler

Fenerbahçe'de Novak'ın adalesinde, İrfan Can Kahveci'nin ise kasında zorlanma tespit edildi

Fenerbahçe'de Novak'ın adalesinde, İrfan Can Kahveci'nin ise kasında zorlanma tespit edildi

Galatasaray'da sakatlanan kaptan Arda Turan'ın durumu belli oldu

Galatasaray Kulübü Başkanı Elmas: TFF kurulları haksız kararlarla Galatasaray'a diz çöktürmek istiyor

Kuveytli koleksiyoncunun açtığı uluslararası futbol müzesi büyük ilgi topluyor

Kuveytli koleksiyoncunun açtığı uluslararası futbol müzesi büyük ilgi topluyor
Beşiktaş yarın Gaziantep'e konuk olacak

Beşiktaş yarın Gaziantep'e konuk olacak
Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde tur şansını rövanş maçına bıraktı

Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde tur şansını rövanş maçına bıraktı