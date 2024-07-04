Hollanda-Türkiye maçını Fransız hakem Clement Turpin yönetecek
A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde 6 Temmuz Cumartesi günü Hollanda ile oynayacağı maçı, Fransız hakem Clement Turpin yönetecek.
Hannover
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak maçta düdük çalacak Turpin'in yardımcıları aynı ülkeden Nicolas Danos ve Benjamin Pages olacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Alman Felix Zwayer yapacak.
Müsabakada Fransa Futbol Federasyonundan Jerome Brisard ise VAR olarak görev alacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.