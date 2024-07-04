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Spor, Futbol, EURO 2024

Hollanda-Türkiye maçını Fransız hakem Clement Turpin yönetecek

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde 6 Temmuz Cumartesi günü Hollanda ile oynayacağı maçı, Fransız hakem Clement Turpin yönetecek.

Hilmi Sever  | 04.07.2024 - Güncelleme : 04.07.2024
Hollanda-Türkiye maçını Fransız hakem Clement Turpin yönetecek

Hannover

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak maçta düdük çalacak Turpin'in yardımcıları aynı ülkeden Nicolas Danos ve Benjamin Pages olacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Alman Felix Zwayer yapacak.

Müsabakada Fransa Futbol Federasyonundan Jerome Brisard ise VAR olarak görev alacak.

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