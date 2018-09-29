Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçına hazır

İSTANBUL

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Futbolcuların iki grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas organizasyonlarıyla sürdürdükleri idmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladığı aktarıldı.

Bu antrenmanla Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Trabzon'a hareket edecek ve oradan da kara yoluyla Rize'ye geçecek.

Muhabir: Hilmi Sever