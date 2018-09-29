Rusya'da pole pozisyonu Bottas'ın

ANKARA

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16. yarışı Rusya Grand Prix'sine, Mercedes takımının Fin pilotu Valtteri Bottas ilk sıradan başlayacak.

Rusya'nın Soçi kentiyle aynı adı taşıyan 5,848 kilometrelik pistte gerçekleştirilecek yarışın sıralama turları yapıldı.

Valtteri Bottas, 1 dakika 31.387 saniyelik derecesiyle kariyerinde 6. kez pole pozisyonunun sahibi oldu.

Bottas'ın takım arkadaşı Lewis Hamilton, 1:31.532 ile 2'nci, Ferrari'den Sebastian Vettel ise 1:31.943 ile 3. en iyi zamana imza attı.

Pilotlar klasmanının zirvesinde, 281 puanla Hamilton yer alıyor. Büyük Britanyalı sürücüyü, 241 puanla Vettel ve 174 puanla Ferrari'den Kimi Raikkonen izliyor.

Rusya Grand Prix'si yarın TSİ 14.10'da koşulacak.

Muhabir: Hüseyin Burak Demirer