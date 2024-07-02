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Spor, Futbol, EURO 2024

Avusturya-Türkiye maçı öncesinde taraftar yürüyüşü

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) bu akşam Avusturya ile yapacağı maç öncesinde taraftar yürüyüşü etkinliği gerçekleştirildi.

Hilmi Sever  | 02.07.2024 - Güncelleme : 02.07.2024
Avusturya-Türkiye maçı öncesinde taraftar yürüyüşü Fotoğraf: Emin Sansar/AA

Leipzig

Wilhelm-Leuschner-Platz İstasyonu'ndan başlayan yürüyüşe, binlerce Türk taraftar katıldı.

Büyük coşkuya sahne olan yürüyüşe katılan taraftarlar, Türk bayrakları, meşaleler ve marşlar eşliğinde milli takıma destek verdi.

Organizasyonda Filistin bayraklarının da açıldığı görüldü.

Tezahüratlar yapan taraftarlar, ardından yürüyüşe geçti. Yaklaşık 2 kilometre yürüyen taraftarlar, maçın oynanacağı Leipzig Stadı'na ulaştı.

Taraftarların yürüyüşü sırasında çevre binalardan ay-yıldızlı bayraklarını sallayan Türkler, milli takıma destek oldu.

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