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Ajax'ta 36 yaşındaki Huntelaar'ın sözleşmesi uzatıldı

Hollanda Birinci Futbol Ligi takımlarından Ajax, 36 yaşındaki forvet Klaas-Jan Huntelaar'ın sözleşmesini uzattı.

Berad Büyük   | 15.06.2020
Ajax'ta 36 yaşındaki Huntelaar'ın sözleşmesi uzatıldı

İstanbul

Ajax'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, Hollandalı golcü oyuncunun biten kontratının 1 yıl daha uzatıldığı duyuruldu.

Ajax'a 2017'de ikinci sefer transfer olan Huntelaar, kırmızı-beyazlı ekipte çıktığı 243 maçta 151 gol attı.

Huntelaar, Ajax'ın yanı sıra PSV Eindhoven, De Graafschap, AGOVV, Heerenveen, Real Madrid, Milan ve Schalke 04'te forma giydi.

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